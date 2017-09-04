 

Новосибирские организации получат игры и пироги за макулатуру

 4 сентября, 14:50
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Новосибирские организации получат игры и пироги за макулатуру
Фото с сайта globallookpress.com

Конкурс по сбору макулатуры пройдёт в Новосибирске с 15 сентября по 15 октября — победители получат сертификаты на командные и настольные игры и пироги, узнал 4 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы мэрии Новосибирска.

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области объявил конкурс на самый высокий уровень экологической культуры в рамках Года экологии.

Новосибирские компании и учреждения смогут побороться за звание организации с самой высокой экологической культурой под эгидой социально-экологического проекта «Доброе дело», просто собрав макулатуру. Кроме того, с реализации каждого килограмма ненужных бумаг 1 рубль организаторы перечислят в детский благотворительный фонд «Солнечный город».

Каждому участнику необходимо сдать не менее 100 килограммов макулатуры, верхний порог не ограничен. Первые три места получат благодарственные письма, а также подарочные сертификаты. Первое место будет отмечено сертификатом на сумму 3 тысячи рублей на участие в командных играх от лазертаг-арены «Портал-54». Второе место отметят тремя сертификатами по тысячи рублей от компании «Сибирские пироги». Бронзовые призёры получат сертификат на сумму 1 тысяча рублей от производителя настольных игр «Мосигра».

Для участия в конкурсе нужно до 14 сентября отправить заявку на адрес электронной почты: sa.ecology@mail.ru (тема письма: «Эко-конкурс»).

Напомним, в августе делегация японцев заявила о желании принять участие в томском чемпионате по спортивному сбору мусора.

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