 

Первые осенние заморозки придут в Новосибирскую область — синоптики

 4 сентября, 16:04
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Первые осенние заморозки придут в Новосибирскую область &mdash; синоптики
Фото Алёны Мартыновой

В Новосибирской области ожидаются заморозки в первую неделю сентября, вероятны дожди, рассказала корреспонденту Сиб.фм 4 сентября начальник отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

По прогнозу гидрометцентра, в Новосибирской области 5 сентября дневная температура воздуха составит +14...+19 °С, по югу — до +24 °С, в ночные часы будет достигать +3...+8 °С. Затем в регионе наступит похолодание. С 6 по 7 сентября днём будет +13...+17 °С, а ночью ожидаются заморозки до −2 °С.

«Погоду в Новосибирской области и близлежащих регионах будет определять обширный антициклон, который смещается из районов Северного Урала в юго-западном направлении, — рассказала Марина Виноградова. — Воздушная масса к нам заходит более прохладная, чем была. И тепло остаётся на Алтае и южной части Новосибирской области. Мы ожидаем небольшое количество осадков — в основном, в северных и северо-западных районах региона».

Ветер в эти дни будет менять свои направления с северо-западного и северо-восточного на северный. Скорость ветра составит 3-8 м/с, порывы будут достигать до 17 м/с, а в последующие дни — до 13-15 м/с.

Напомним, на День знаний, 1 сентября, в Новосибирске была ясная и тёплая погода.

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