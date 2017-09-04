Пятилетняя девочка в Омской области стала инвалидом из-за упавшего на неё шкафа

Суд в Омской области вынес приговор сестре-хозяйке больницы, из-за бездействия которой пятилетняя девочка стала инвалидом, узнал корреспондент Сиб.фм 4 сентября из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры.

По версии суда, 25 мая 2016 года в приёмное отделение больницы в Исикульском районе Омской области поступила пятилетняя девочка. Она была отправлена на стационарное лечение в педиатрическое отделение. Пациентов этого отделения перевели на пустующий второй этаж из-за ремонта.

«В нарушение должностной инструкции сестра-хозяйка педиатрического отделения не убедилась в том, что шкаф для одежды пациентов в санитарном помещении одной из палат инфекционного корпуса закреплён надлежащим образом во избежание его падения и нанесения травм, — говорится в сообщении. — Проявив свою преступную небрежность, заявку на ремонт шкафа она не составила, соответствующей записи в журнал оперативного контроля за состоянием охраны труда и техники безопасности не внесла, каких-либо мер по закреплению шкафа также не приняла».

Шкаф упал на пятилетнюю девочку, причинив ей тяжкий вред здоровью. В сообщении говорится, что после несчастного случая ребёнок получил инвалидность.

Вину в совершении преступления 33-летняя женщина не признала. Суд признал её виновной по части 2 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершённое вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей»). Ей назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.

Напомним, что в июле 2017 года омский суд обязал офтальмологическую больницу возместить местной жительнице 450 тысяч рублей за неудачное лечение — врачи прокололи её сыну глазное яблоко.