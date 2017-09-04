 

Шесть группировок занимались незаконной добычей золота в Красноярском крае

 4 сентября, 15:33
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Шесть группировок занимались незаконной добычей золота в Красноярском крае
Фото с сайта globallookpress.com

В Северо-Енисейском районе Красноярского края полицейские и сотрудники Росгвардии изъяли золото, добытое незаконным путём, узнал корреспондент Сиб.фм 4 сентября из сообщения пресс-центра регионального управления МВД.

На территории Северо-Енисейского района сотрудники полиции и бойцы спецотряда Росгвардии провели рейды для выявления фактов незаконной добычи сырья.

«В результате обнаружено шесть группировок, незаконно занимающихся добычей золотосодержащего материала. В ходе разбирательства были изъяты все инструменты, техника и автомобили высокой проходимости, предназначенные для добычи рассыпного материала», — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что изъятое золото направлено на экспертизу.

Напомним, что в июне пограничники нашли около килограмма золота во внедорожнике жителей Читы.

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