Томская ЛДПР сняла клип-пародию на песню «Тает лёд» группы «Грибы»

В преддверии выборов губернатора Томской области ЛДПР сняла клип-пародию на хит «Тает лёд» группы «Грибы» в поддержку кандидата Алексея Диденко, узнал корреспондент Сиб.фм 4 сентября на канале Алексея Диденко видеохостинга YouTube.

10 сентября состоятся выборы губернатора Томской области. ЛДПР выдвинула в качестве кандидата на выборы депутата Госдумы Алексея Диденко. Примерно за неделю до выборов на YouTube был выложен видеоролик «В Томске тает лёд» — причём на канале самого Диденко.

Начинается видеоролик с высказывания действующего томского губернатора Сергея Жвачкина о проблемах уборки снега: «Да, в чём-то сегодня задержка с уборкой. Но кому не нравится — езжайте на юг».

В видеоролике мужчины в синих куртках с надписью «ЛДПР» танцуют рядом с обклеенным агитационной символикой автобусом, повторяя стиль группы «Грибы» в клипе «Тает лёд». Переписанный текст песни основан на открытой критике томского губернатора.

«И пусть в Томске тает лёд, а Жвачкин на юге живёт. Мы на выборы пойдём и Диденко там изберём. В Краснодаре солнце жжёт — пусть Жвачкин там и живёт», — так звучит припев томского варианта песни.

В клипе перечисляются проблемы, с которыми сталкиваются жители Томской области. Авторы ролика выделили основные, на их взгляд, моменты: «Дороги ремонтируют на „отвяжись“. Тачка на ремонте стоит всю жизнь. Под нашими ногами нефть и газ, но почему-то не для нас. Работы нет. Воруют все, кому не лень». Далее следует решение всех проблем: «Наш губернатор попытается вновь обмануть народ, но я знаю, что с Диденко эта тема не пройдёт».

Помимо Диденко, в качестве кандидатов на выборы томского губернатора от «Единой России» заявился Сергей Жвачкин, от КПРФ — Наталья Барышникова, от «Справедливой России» — Александр Ростовцев, от «Коммунистов России» — Олег Федосеев.

Напомним, в марте омские пранкеры сняли клип-пародию на песню «Тает лёд» группы «Грибы» про загрязнение воздуха в городе.