Томские хирурги провели первые неинвазивные операции пациентам с раком печени

Пациентов с новообразованиями в печени томские хирурги впервые прооперировали неинвазивно (без разреза); внедрение технологии позволит увеличить продолжительность жизни пациентам, узнал корреспондент Сиб.фм 4 сентября из сообщения информационного агентства РИА Томск.

Операции проходили под руководством специалиста из Нижнего Новгорода.

Хирург областной клинической больницы Артём Киргизов прошёл обучение данной технологии у заведующего отделением Приволжского окружного медицинского центра в Нижнем Новогороде Андрея Серёгина. Позже Серёгин приехал в Томск, чтобы познакомить коллег с технологией и прооперировать первых двух пациентов в регионе.

«Таких пациентов очень много во всех уголках России. Суть и уникальность операции в том, что она делается без разрезов, точнее, делается прокол в паху — всего два миллиметра. Дальше специальным инструментом в специальной ангиохирургической операционной, которая имеется в ОКБ, мы проходим в сосуды печени к метастазам или опухоли, вводим препарат, который вызывает некроз, и метастазы перестают расти. Сверхзадача — эти метастазы уничтожить», — рассказал Андрей Серёгин.

По сообщению агентства, обе операции прошли успешно, пациенты — пожилые люди с метастазами в печени, которым была противопоказана открытая операция. Их выбрали онкологи областного онкологического диспансера. Операции были выполнены бесплатно — по программе ОМС и программе оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Напомним, что в январе 2016 года новосибирские хирурги первыми в России пересадили одну печень двум взрослым пациентам.