 

Томский университет создаст центр по внедрению онлайн-обучения за 22 млн рублей

 4 сентября, 13:57
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Томский университет создаст центр по внедрению онлайн-обучения за 22 млн рублей
Фото с сайта pixabay.com

Томский государственный университет создаст центр по внедрению онлайн-образования; на это будет выделено 22 млн рублей из федерального бюджета, узнал корреспондент Сиб.фм 4 сентября из сообщения пресс-службы университета.

Университет получит 22 млн рублей на создание и развитие регионального центра компетенций в области онлайн-обучения в системы высшего и среднего профессионального образования.

Министерство образования и науки России подвело итоги конкурса на предоставление грантов по проекту «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации». ТГУ занял первое место в категории «Создание регионального центра компетенций в области онлайн-обучения».

«Задача регионального центра — подготовка людей, которые могут работать в онлайн-образовании, могут создавать курсы. И речь идёт об онлайн-курсах не только для вузов, но и для школьников, и для получающих среднее профессиональное образование», — сообщил проректор ТГУ по учебной работе Виктор Дёмин.

По сообщению пресс-службы, томский центр будет развивать онлайн-обучение в организациях высшего и среднего профессионального образования.

Напомним, что в январе 2016 года новосибирский госуниверситет запустил онлайн-курс о финансах для адаптации к жизни в России.

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