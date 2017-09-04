Участки Красного проспекта и улицы Мичурина временно закрыты в Новосибирске

Мэрия Новосибирска сообщила о временном закрытии участков на Красном проспекте и улице Мичурина, узнал корреспондент Сиб.фм 4 сентября из сообщений пресс-службы муниципалитета.

«До 13 сентября будет закрыта бульварная часть Красного проспекта в районе дома № 30 на пересечении с улицей Чаплыгина», — говорится в сообщении мэрии.

Перекрытие связано с проведением ООО «СибСтройАльянс» ремонта теплотрассы.

«С 5 по 11 сентября закрывается проезжая часть по улице Мичурина в районе дома № 11 и производится сужение проезжей части по улице Романова на 2,5 метра», — сообщает мэрия.

Это связано с проведением АО «СИБЭКО» ремонта теплотрассы. Объезд транспорта будет проводиться по внутриквартальной территории по улице Мичурина, между домами № 11 и № 13.

Напомним, 4 апреля госавтоинспекторы назвали места ДТП с плохими дорогами в Новосибирске.