Участки Красного проспекта и улицы Мичурина временно закрыты в Новосибирске
4 сентября, 19:30
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Мэрия Новосибирска сообщила о временном закрытии участков на Красном проспекте и улице Мичурина, узнал корреспондент Сиб.фм 4 сентября из сообщений пресс-службы муниципалитета.
«До 13 сентября будет закрыта бульварная часть Красного проспекта в районе дома № 30 на пересечении с улицей Чаплыгина», — говорится в сообщении мэрии.
Перекрытие связано с проведением ООО «СибСтройАльянс» ремонта теплотрассы.
«С 5 по 11 сентября закрывается проезжая часть по улице Мичурина в районе дома № 11 и производится сужение проезжей части по улице Романова на 2,5 метра», — сообщает мэрия.
Это связано с проведением АО «СИБЭКО» ремонта теплотрассы. Объезд транспорта будет проводиться по внутриквартальной территории по улице Мичурина, между домами № 11 и № 13.
Напомним, 4 апреля госавтоинспекторы назвали места ДТП с плохими дорогами в Новосибирске.