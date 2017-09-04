Власти Новосибирской области объявили конкурс на строительство семи поликлиник

В Новосибирской области объявлен открытый конкурс по выбору концессионера для строительства семи поликлиник, узнал корреспондент Сиб.фм 4 сентября из сообщения пресс-службы правительства региона.

Конкурс проводит министерство здравоохранения области. Он будет проходить в два этапа — предварительный отбор и конкурсный отбор. Имя победителя озвучат в феврале 2018 года. Срок действия концессионного соглашения составляет десять лет с даты заключения соглашения. Из них два года — строительно-монтажные работы и восемь лет — период эксплуатации.

После этого объект перейдёт в собственность правительства Новосибирской области.

Согласно проекту концессионер должен будет построить поликлиники на улицах Татьяны Снежиной, Пролетарской, Краснодарской, Степной, Виктора Уса и на площади Райсовета. Также планируется возведение консультативно-диагностической поликлники на улице Ереванской. Её общая площадь составит более 72 тысяч квадратных метров.

Напомним, что в июле 2017 года губернатор озвучил идею строительства многопрофильной детской больницы в Новосибирске.