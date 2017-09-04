Томские волонтёры попросили жителей города отдать старые мобильники бездомным

Волонтёры проекта «Волшебник Добродей» обратились к жителям Томска с просьбой передать старые мобильные телефоны для связи бездомных со своими кураторами, узнал 4 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «Волшебник Добродей» в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказала инициатор проекта Ксения Петренко, телефоны для бездомных людей нужны, чтобы кураторы могли помочь им устроиться на работу.

«Бывает, появляются вакансии, и нужно своевременно перенаправлять бездомных на работодателя. Надо постоянно поддерживать связь. А где их искать, если они в шалашах живут, на теплотрассах?» — рассказала Ксения Петренко.

Заряжать телефоны для бездомных будут добровольцы-участники проекта, как это делает один из бывших подопечных, а ныне активный волонтёр проекта Ринат.

«Ринат начал жизнь заново, вылечился от алкоголизма, восстановил свой дом и забрал дочку из детского дома, — рассказала руководитель проекта „Волшебник Добродей“ Ксения Петренко. — Сейчас он сам стал волонтёром, приходит каждый вторник кормить бездомных и в том числе стал помогать заряжать их мобильные телефоны у себя дома».

В июле волонтёры уже объявляли такую акцию, тогда им принесли восемь старых, но рабочих мобильников. По словам Петренко, скепсиса среди населения эта идея не встретила, наоборот, о работе волонтёров жители Томска говорят с одобрением.

Напомним, в конце июня иркутские общественники совместно с властями выпустили справочник для бездомных.