Зарезавший щенка житель Красноярского края стал фигурантом уголовного дела

Красноярские полицейские возбудили уголовное дело в отношении мужчины, изрезавшего ножом щенка на глазах у детей, узнал 4 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Красноярскому краю.

Ранее трое мужчин на глазах у детей изрезали ножом бездомного щенка в Дивногорске, животное попало в ветеринарную клинику в тяжёлом состоянии, где его пришлось усыпить. Местные жители обратились с заявлением в полицию, они сообщили о намерении добиться справедливого наказания.

Полицейским удалось установить личность одного из мужчин, причастных к издевательствам над животным. Им оказался 41-летний местный житель.

По результатам проверки дознаватели возбудили в отношении мужчины уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьёй, — лишение свободы сроком один год.

Напомним, в конце августа нетрезвый житель Красноярска задушил во дворе не понравившуюся ему собаку на глазах у детей.