Житель Красноярского края восстановил Поклонный крест после фотосессии на нём

Молодые люди сфотографировались сидящими на Поклонном кресте в городе Ачинске Красноярского края — после объяснений в полиции и гневных комментариев в соцсети один из парней вкопал упавший крест в землю, узнал 4 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщений пресс-службы МВД по Красноярскому краю.

Красноярские правоохранители обнаружили в соцсети «ВКонтакте» фотографию молодых людей, сидящих на корточках на Поклонном кресте на Белой горе в Ачинске. Накануне крест был сломан неизвестными.

Правоохранители нашли авторов снимка и доставили в отделение для беседы. Ими оказались двое местных жителей 1998 года рождения.

Снимок парней на кресте вызвал шквал осуждения в группе «Подслушано в Ачинске» в соцсети «ВКонтакте». Большинство комментаторов пристыдили молодых людей, однако некоторые из подписчиков сообщества просили не судить парней строго.

«Фото сделано в начале июля, а неделю назад я своими глазами лицезрела его целым», — заступилась за молодых людей одна из подписчиц сообщества «Подслушано в Ачинске».

Пользователи соцсети выложили в общий доступ ссылку на страницу юноши, якобы причастного к порче памятника.

Молодой человек отметился в комментариях и сообщил, что крест не ломал. Он объяснил, что залез сфотографироваться, потому что что-то «стукнуло в голову». Позже он выложил фотографии вкопанного на место креста.

Напомним, в начале августа житель Новосибирска топором повредил памятник цесаревичу Алексею.