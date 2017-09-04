 

Житель Красноярского края восстановил Поклонный крест после фотосессии на нём

 4 сентября, 16:20
подходящие темы
Житель Красноярского края восстановил Поклонный крест после фотосессии на нём
Поклонный крест, фото очевидца

Молодые люди сфотографировались сидящими на Поклонном кресте в городе Ачинске Красноярского края — после объяснений в полиции и гневных комментариев в соцсети один из парней вкопал упавший крест в землю, узнал 4 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщений пресс-службы МВД по Красноярскому краю.

Красноярские правоохранители обнаружили в соцсети «ВКонтакте» фотографию молодых людей, сидящих на корточках на Поклонном кресте на Белой горе в Ачинске. Накануне крест был сломан неизвестными.

Правоохранители нашли авторов снимка и доставили в отделение для беседы. Ими оказались двое местных жителей 1998 года рождения.

Снимок парней на кресте вызвал шквал осуждения в группе «Подслушано в Ачинске» в соцсети «ВКонтакте». Большинство комментаторов пристыдили молодых людей, однако некоторые из подписчиков сообщества просили не судить парней строго.

«Фото сделано в начале июля, а неделю назад я своими глазами лицезрела его целым», — заступилась за молодых людей одна из подписчиц сообщества «Подслушано в Ачинске».

Пользователи соцсети выложили в общий доступ ссылку на страницу юноши, якобы причастного к порче памятника.

Молодой человек отметился в комментариях и сообщил, что крест не ломал. Он объяснил, что залез сфотографироваться, потому что что-то «стукнуло в голову». Позже он выложил фотографии вкопанного на место креста.

Напомним, в начале августа житель Новосибирска топором повредил памятник цесаревичу Алексею.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Баган, да не тот

 4 сентября, 12:01 • колонка
Алексей Гамзов
журналист
 1 сентября, 18:09 • репортаж

Не только иврит и кипа

Кто учится в новосибирской еврейской школе и чему там учат. Репортаж Сиб.фм со Дня знаний в лицее «Ор Авнер».

Божье наказание

 22 августа, 11:54 • колонка
Роман Арбитман
исследователь сериалов
самое популярное
 22 августа, 08:59 • новость

Девушка в сорочке приковала себя цепью к памятнику Ленину в Новосибирске

В центре Новосибирска девушка организовала перформанс: в «окровавленной» сорочке, закованная цепью, с завязанным ртом и с флагом России в руках она символизировала умирающую страну.
 22 августа, 10:06 • новость

Скорая помощь увезла приковавшую себя к памятнику Ленину девушку в Новосибирске

Ровно час девушка простояла прикованной цепью к памятнику Ленину в центре Новосибирска — спасатели перепилили цепь и передали девушку скорой помощи.
 28 августа, 15:30 • репортаж

Тепловая концессия: горячие вопросы

Новосибирские депутаты обсуждают слово «концессия» и концессионное соглашение по передаче тепловых сетей.
 27 августа, 18:29 • новость

Создатели кемеровского фонтана вернули Тулееву сменённое им отчество

Жители Кемерова обратили внимание на то, что создатели нового городского фонтана «сменили» отчество губернатору региона Аману Тулееву на табличке с его цитатой.
 22 августа, 16:20 • новость

Письмо против мэра города в Новосибирской области ушло в приёмную президента

Депутат горсовета города Барабинска в Новосибирской области Константин Терещенко объявил о прекращении сбора подписей против мэра города — письмо передано президенту и главе областного правительства.
 21 августа, 19:25 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» копию очков легендарного музыканта Джона Леннона

Копия очков британского музыканта и основателя The Beatles Джона Леннона появилась на новосибирском «Авито» — раритет стоит 100 тысяч рублей.
присоединяйтесь!
    