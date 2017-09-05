 

Работающие на Байконуре американцы для тестов на наркотики выбрали врачей из Томска

 5 сентября, 18:10
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Работающие на Байконуре американцы для тестов на наркотики выбрали врачей из Томска
Старт на космодроме Байконур, фото с сайта globallookpress.com

Томский Центр корпоративной медицины (ЦКМ) заключил контракт на медицинское обслуживание специалистов из США, занятых на международном проекте на космодроме Байконур, узнал корреспондент Сиб.фм 5 сентября из сообщения инновационного портала Томской области.

В проекте американцы из корпорации Lockheed Martin работают совместно с представителями российского научно-производственного центра имени Хруничева. Команде зарубежных специалистов потребовался собственный врач, способный овладеть разработанными в США программами по определению алкоголя и наркотиков. Промониторив российский рынок медицинских услуг, американцы остановили свой выбор на врачах из Томска.

Помимо тестирования на наркотики и алкоголь врач американской команды специалистов должен проводить предсменные осмотры, оказывать команде в случае необходимости неотложную медицинскую помощь. При этом к врачу предъявляются особые требования: знание международных стандартов работы в подобных проектах и свободное владение английским языком.

По словам руководителя томского ЦКМ Сергея Антипова, график работы с американцами привязан к расписанию стартов в космос.

«Наш медик прибывает на объект, когда идёт подготовка к запуску космического аппарата, и находится там, пока люди работают. График запусков зависит от многих факторов и может меняться, поэтому мы постоянно должны держать сотрудника наготове», — отметил глава ЦКМ.

Напомним, в августе российские космонавты Сергей Рязанский и Фёдор Юрчихин выпустили в открытый космос изготовленный в Томске наноспутник массой около четырёх килограммов.

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