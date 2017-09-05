Работающие на Байконуре американцы для тестов на наркотики выбрали врачей из Томска

Томский Центр корпоративной медицины (ЦКМ) заключил контракт на медицинское обслуживание специалистов из США, занятых на международном проекте на космодроме Байконур, узнал корреспондент Сиб.фм 5 сентября из сообщения инновационного портала Томской области.

В проекте американцы из корпорации Lockheed Martin работают совместно с представителями российского научно-производственного центра имени Хруничева. Команде зарубежных специалистов потребовался собственный врач, способный овладеть разработанными в США программами по определению алкоголя и наркотиков. Промониторив российский рынок медицинских услуг, американцы остановили свой выбор на врачах из Томска.

Помимо тестирования на наркотики и алкоголь врач американской команды специалистов должен проводить предсменные осмотры, оказывать команде в случае необходимости неотложную медицинскую помощь. При этом к врачу предъявляются особые требования: знание международных стандартов работы в подобных проектах и свободное владение английским языком.

По словам руководителя томского ЦКМ Сергея Антипова, график работы с американцами привязан к расписанию стартов в космос.

«Наш медик прибывает на объект, когда идёт подготовка к запуску космического аппарата, и находится там, пока люди работают. График запусков зависит от многих факторов и может меняться, поэтому мы постоянно должны держать сотрудника наготове», — отметил глава ЦКМ.



Напомним, в августе российские космонавты Сергей Рязанский и Фёдор Юрчихин выпустили в открытый космос изготовленный в Томске наноспутник массой около четырёх килограммов.