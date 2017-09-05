 

Авария по дороге к алтайскому курорту унесла две жизни

 5 сентября, 20:35
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Авария по дороге к алтайскому курорту унесла две жизни
Фото из группы «АСТ-54»

Два легковых автомобиля разбились на трассе Бийск — Белокуриха в Алтайском крае: два человека погибли, среди пострадавших есть ребёнок, узнал 5 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Алтайскому краю.

Об аварии на алтайской трассе также написали в соцсетях, очевидцы ДТП выложили фотографию в группу новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

«По словам очевидца, на трассе в Алтайском крае столкнулись „Жигули“ шестой модели и „Нива“», — прокомментировали в группе «АСТ-54» фотоснимок.

Инцидент произошёл утром 5 сентября, около 7:30 на 43-м километре автодороги «Бийск-Белокуриха».

По предварительным данным полиции, водитель «Нивы» 1958 года рождения выехал на встречную полосу, не справивших с управлением, и протаранил «Жигули». В результате аварии на месте скончалась пассажирка «Жигулей» 1986 года рождения. Второй пассажир, 1964 года рождения, умер по дороге в больницу. Находившийся в машине ребёнок 2013 года рождения был госпитализирован с травмами различной степени тяжести, как и водитель «Нивы».

На данный момент правоохранители проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства аварии.

Напомним, в августе водитель легкового автомобиля погиб в результате столкновения с BMW под Новосибирском.

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