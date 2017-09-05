Центр Новосибирска будет закрыт для транспорта в день Сибирского фестиваля бега

Власти Новосибирска закроют движение транспорта в центре Новосибирска в связи с проведением полумарафона памяти Александра Раевича — Сибирского фестиваля бега 9 сентября, узнал корреспондент Сиб.фм 5 сентября из сообщения пресс-службы мэрии.

ХХ полумарафон памяти Александра Раевича — Сибирский фестиваль бега пройдёт в Новосибирске 9 сентября с 7:00 до 19:00.

Движение будет закрыто по Красному проспекту на участке от улицы Гоголя до Советской; по Вокзальной магистрали на участке от проспекта Димитрова до улицы Советской; по улице Орджоникидзе на участке от Советской до улицы Мичурина; по Октябрьской магистрали на участке от улицы Каменской до Красного проспекта; по улице Кирова на участке от улицы Восход до улицы Каменской.

Автобусы, троллейбусы и маршрутные такси будут ходить в обход по Советской, Гоголя, Фрунзе, Нарымской, Семьи Шамшиных и Крылова.

Напомним, что в сентябре 2012 года победителями Сибирского фестиваля бега стали братья-близнецы Евгений и Анатолий Рыбаковы из Кузбасса.