 

Уголовное дело о гибели людей в результате взрыва на иркутском месторождении направлено в суд

 5 сентября, 10:34
были упомянуты
подходящие темы
Уголовное дело о гибели людей в результате взрыва на иркутском месторождении направлено в суд
Фото с сайта globallookpress.com

Следственные органы завершили длившееся больше года расследование обстоятельств взрыва на газовом месторождении в Катангском районе Иркутской области, в результате которого погибли шесть человек; основным виновником трагедии следствие считает начальника цеха генерации, допустившего нарушение правил безопасности, узнал корреспондент Сиб.фм 5 сентября из сообщения регионального следкома.

Взрыв произошёл 27 июля 2016 года на Верхнечонском месторождении — одном из крупнейших нефтегазовых месторождений Восточной Сибири. Разработкой недр на данном участке занималось ПАО «Верхнечонскнефтегаз» — дочернее общество НК «Роснефть». В результате происшествия один рабочий погиб на месте, двое скончались от полученных ожогов в ближайшей больнице, ещё трое мужчин умерли в реанимации Иркутска. Кроме того, два человека получили травмы различной степени тяжести.

Причиной мощного взрыва стала разгерметизация ёмкости, в которой под давлением находился газ. Радиус общей площади поражения осколками составил 700 метров. Согласно выводам следствия, причиной трагедии стало нарушение техники безопасности при проведении работ. Уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц» было возбуждено в отношении начальника цеха генерации месторождения.

Состав уголовного дела насчитывает восемь томов, следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем расследование было завершено, а материалы дела направлены в суд.

Напомним, в июне 2014 года взрыв газа произошёл на принадлежащем «Роснефти» Ачинском нефтеперерабатывающем заводе в Красноярском крае; пять человек погибли, семеро пострадали.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 15 августа, 12:15 • интервью

Hacked by Russians!

Директор департамента информационной безопасности «Axxtel» рассказал о методах взлома, защите от них и о том, почему хакерам надо платить зарплату.
 28 июля, 13:56 • статья

Дом, который треснул

В квартирах и подъездах новосибирской многоэтажки появились трещины из-за ремонтных работ в подвале. Жители дома боятся, что он разрушится. Корреспондент Сиб.фм разбирался в ситуации.
 30 июня, 14:42 • статья

Особо опасный эколог

Кому выгодно, чтобы новосибирский эколог Тимур Усманов сидел за решёткой и что не так в его уголовном деле? Давайте разбираться.
самое популярное
 28 августа, 15:30 • репортаж

Тепловая концессия: горячие вопросы

Новосибирские депутаты обсуждают слово «концессия» и концессионное соглашение по передаче тепловых сетей.
 4 сентября, 16:04 • новость

Первые осенние заморозки придут в Новосибирскую область — синоптики

В Новосибирской области ожидаются заморозки в первую неделю сентября, вероятны дожди.
 27 августа, 18:29 • новость

Создатели кемеровского фонтана вернули Тулееву сменённое им отчество

Жители Кемерова обратили внимание на то, что создатели нового городского фонтана «сменили» отчество губернатору региона Аману Тулееву на табличке с его цитатой.
 22 августа, 16:20 • новость

Письмо против мэра города в Новосибирской области ушло в приёмную президента

Депутат горсовета города Барабинска в Новосибирской области Константин Терещенко объявил о прекращении сбора подписей против мэра города — письмо передано президенту и главе областного правительства.
 28 августа, 19:04 • новость

Тело литовского автостопщика нашли в реке на Алтае

Пропавший в Горном Алтае литовский турист найден мёртвым, тело направлено на экспертизу для установления причины и даты смерти.
 31 августа, 09:01 • новость

Прилетевшие в Новосибирск пассажиры оказались заперты внутри телетрапа в Толмачёво

Пассажиры рейса 173 Москва — Новосибирск вышли из самолёта и оказались заперты внутри телескопического трапа; им пришлось самостоятельно проникать в здание аэропорта, где их ждала следующая закрытая дверь.
присоединяйтесь!
    