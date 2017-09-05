Уголовное дело о гибели людей в результате взрыва на иркутском месторождении направлено в суд

Следственные органы завершили длившееся больше года расследование обстоятельств взрыва на газовом месторождении в Катангском районе Иркутской области, в результате которого погибли шесть человек; основным виновником трагедии следствие считает начальника цеха генерации, допустившего нарушение правил безопасности, узнал корреспондент Сиб.фм 5 сентября из сообщения регионального следкома.

Взрыв произошёл 27 июля 2016 года на Верхнечонском месторождении — одном из крупнейших нефтегазовых месторождений Восточной Сибири. Разработкой недр на данном участке занималось ПАО «Верхнечонскнефтегаз» — дочернее общество НК «Роснефть». В результате происшествия один рабочий погиб на месте, двое скончались от полученных ожогов в ближайшей больнице, ещё трое мужчин умерли в реанимации Иркутска. Кроме того, два человека получили травмы различной степени тяжести.

Причиной мощного взрыва стала разгерметизация ёмкости, в которой под давлением находился газ. Радиус общей площади поражения осколками составил 700 метров. Согласно выводам следствия, причиной трагедии стало нарушение техники безопасности при проведении работ. Уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц» было возбуждено в отношении начальника цеха генерации месторождения.

Состав уголовного дела насчитывает восемь томов, следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем расследование было завершено, а материалы дела направлены в суд.

Напомним, в июне 2014 года взрыв газа произошёл на принадлежащем «Роснефти» Ачинском нефтеперерабатывающем заводе в Красноярском крае; пять человек погибли, семеро пострадали.