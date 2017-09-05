Экс-директор детдома в Алтайском крае предстала перед судом за приказ избить детей

Суд в Алтайском крае приговорил бывшего директора детского дома к трём годам лишения свободы условно за растрату и превышение должностных полномочий, узнал корреспондент Сиб.фм 5 сентября из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета.

По версии суда, весной 2016 года 62-летняя директор детского дома хотела наказать воспитанниц, которые самостоятельно ушли из учреждения, и приказала другому ребёнку причинить им физическую боль. Девочки 12 и 15 лет получили удары по лицу. Также по приказу бывшего руководителя детского дома работник бухгалтерии более трёх лет начислял зарплату уволенной сотруднице.

«За медицинского работника, оставленного в штатной численности центра, заработная плата выдавалась сотруднику, замещающему уволенного, а оставшаяся часть передавалась обвиняемой», — говорится в сообщении.

По сообщению пресс-службы, тот же сотрудник бухгалтерии под страхом увольнения делал фальшивые документы по списанию денежных средств на приобретение материалов для автотранспортного центра. По оценке следствия, всего директор присвоила более 240 тысяч рублей.

Суд признал женщину виновной по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение и растрата»).

Напомним, что детский сад на 100 мест появится в центре Новосибирска к концу 2017 года — под него переоборудуют здание детского дома.