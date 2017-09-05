 

Губернатор Новосибирской области попросил ректора МГУ проверить «мусорную» концессию

 5 сентября, 14:21
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Губернатор Новосибирской области попросил ректора МГУ проверить «мусорную» концессию
Фото Алексея Танюшина из архива Сиб.фм

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий сообщил о том, что специалисты из Московского государственного университета дадут заключение по проекту концессии на строительство мусорных полигонов, рассказал глава региона 5 сентября на встрече с журналистами.

Специалисты МГУ проверят проект строительства мусорных полигонов в Новосибирской области с экономической и экологической точки зрения.

«Я обратился, и мы нашли понимание с ректором МГУ. Я с ним сам встречался и спросил, смогут ли они дать экспертное заключение по нашей концессии. МГУ делало комплексное заключение по проекту в Сочи. По почвоведению, по экологии, по всем рискам. У них есть почвоведы и экологи, — сообщил Владимир Городецкий. — Мне сказали, что смогут оценить, в том числе и экономическую составляющую концессии. И как-то сориентировать, какие могут быть тарифы».

Также, по словам Владимира Городецкого, «мусорную» концессию проверит специальная комиссия при министерстве жилищно-коммунального хозяйства России.

«Помимо этого я обратился в министерство жилищно-коммунального хозяйство России. При министерстве создана специальным распоряжением федеральная комиссия по вопросам реализации федерального закона по переработке отходов», — сообщил губернатор.

Напомним, что в августе губернатор приостановил реализацию «мусорной» концессии в Новосибирской области.

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