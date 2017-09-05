Наркодилеры оборудовали на Кузбассе более тысячи тайников для торговли «синтетикой»

Полиция Кузбасса раскрыла в регионе сеть тайников, оборудованных группой наркоторговцев, — еженедельно они использовали более тысячи заранее оговорённых мест для распространения синтетических наркотиков по системе «закладок», узнал корреспондент Сиб.фм 5 сентября из сообщения регионального ГУ МВД.

Операцию по задержанию наркодилеров сотрудники полиции разрабатывали более восьми месяцев. Всё это время они устанавливали полный состав преступной группы, отслеживали переписку подозреваемых в интернете — потребителей «синтетики» дилеры находили в одной из социальных сетей.

Тайники, в которые закладывались заказанные покупателями наркотики, располагались в трёх городах — Новокузнецке, Прокопьевске и Осинниках. За время оперативной разработки были установлены несколько фактов отравления жителей региона запрещёнными веществами, приобретёнными у организаторов наркотрафика.

Результатом восьмимесячной слежки стали две полицейские спецоперации по задержанию пятерых предполагаемых участников преступной группы. В ходе обысков на квартирах и в гаражах подозреваемых было изъято в общей сложности около шести килограммов синтетических наркотиков, а также деньги, полученные в результате противоправной деятельности.

В отношении всех задержанных возбуждено многоэпизодное уголовное дело по частям 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В качестве максимальной меры наказания санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы. На время следствия двоим фигурантам, в том числе 31-летнему предполагаемому лидеру преступной группы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Напомним, в сентябре 2016 года новосибирские полицейские задержали в одном из парков города жителя Омска, который вынул из дупла берёзы «закладку» с кокаином.