 

Новосибирские ядерщики создадут центральное оборудование для международного эксперимента

 5 сентября, 13:55
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Новосибирские ядерщики создадут центральное оборудование для международного эксперимента
Фото с сайтов nrcki.ru и sbras.info

Специалисты новосибирского Института ядерной физики СО РАН выполнят заказ на оборудование для международного эксперимента PANDA — эксперимент направлен на изучение материи и антиматерии, узнал 5 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения издания СО РАН «Наука в Сибири».

Европейский исследовательский центр ионов и антипротонов FAIR инициировал четвёртый по счёту эксперимент, он носит название PANDA. Новосибирские физики-ядерщики разработают для него специальное оборудование стоимостью в несколько миллионов евро.

Проект PANDA поможет учёным понять процессы образования тяжёлых элементов во Вселенной, приоткроет область низких энергий в мире материи и антиматери.

«Антипротоны будут накапливаться, ускоряться и направляться на мишень, содержащую водород. А затем будут изучаться продукты произошедшего столкновения, — рассказал директор ИЯФ академик Павел Логачёв. — Кроме этого эксперимента пока нет другого способа заглянуть в область низких энергий, которая на данный момент наименее хорошо изучена».

В эксперименте участвуют 450 ведущих учёных из 17 стран, в числе которых Германия, Нидерланды, Швеция, Франция, Австрия и Россия.

Специалисты ИЯФ СО РАН поучаствуют в разработке и создании трёх ведущих систем эксперимента: двух магнитов и одного детектора.

Первый магнит поможет проводить замеры импульсов заряженных частиц, вылетающих из мишени под действием антипротонного пучка. Второй магнит будет предназначен для измерения импульса частиц, вылетающих из мишени вперёд.

Третьей разработкой станет детектор, который будет регистрировать вылетающие частицы и разделять их по типу на электроны, пионы, мюоны, каоны и протоны. Детектор будет изготовлен на основе аэрогеля — лёгкого, прозрачного и чрезвычайно твёрдого материала.

«Главное в этих исследованиях то, что мы вступаем в область, в которой, по большому счёту, ещё экспериментов не было. Мы идём в неизведанное», — подчеркнул Павел Логачёв.

Стоимость работ новосибирских учёных оценивается примерно в 13 млн евро. Первые эксперименты пройдут в 2020-х годах.

Напомним, в июле новосибирские физики поделились, что открыли дважды очарованную частицу в Большом адронном коллайдере.

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