 

Новосибирский театр «Старый дом» представил нового главного режиссёра

 5 сентября, 12:35
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Новосибирский театр «Старый дом» представил нового главного режиссёра
Андрей Прикотенко, фото пресс-службы театра «Старый дом»

Должность главного режиссёра театра «Старый дом» занял Андрей Прикотенко — новосибирскому зрителю он известен постановкой «Вишнёвого сада», узнал 5 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы театра «Старый дом».

Главным режиссёром театра «Старый дом» стал Андрей Прикотенко, об этом сообщила пресс-служба театра. Помимо чеховского «Вишнёвого сада» в театре «Старый дом», он ставил спектакли «Тартюф» и «Сильвестр» в новосибирском «Красном факеле».

Андрей Прикотенко родился в 1971 году. В 1998 году окончил Российский государственный институт сценических искусств (ЛГИТМиК). Примечательно, что премьера его дипломного спектакля «Саня, Санька, Александр...» состоялась на сцене театра «Старый дом».

В качестве режиссёра-постановщика Андрей Прикотенко работал в театрах Риги, Москвы, Санкт-Петербурга, Орла и Новосибирска. В 2007 году он стал дипломантом Национальной премии «Золотая Маска» в номинациях «Лучший спектакль», «Лучшая работа режиссёра» и других. Также его спектакли принимали участие в Межрегиональном театральном фестивале «Ново-Сибирский транзит».

Напомним, в апреле новосибирские театры «Старый дом» и «Красный факел» получили «Золотые Маски».

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