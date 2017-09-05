Омские осуждённые установили скульптуру дискобола в юбке

Гипсовая скульптура, изображающая античного метателя диска, появилась в лечебно-исправительном учреждении № 10 города Омска, узнал корреспондент Сиб.фм 5 сентября из сообщения регионального управления ФСИН.

Трёхметровое изваяние изготовили осуждённые, посещающие местный физкультурно-спортивный кружок и кружок изобразительного творчества; работа проходила под руководством сотрудников отдела по воспитательной работе. Фигура атлета повторяет известное творение, приписываемое древнегреческому скульптору Мирону, однако в отличие от полностью обнажённого античного дискобола атлет омских осуждённых одет в некое подобие короткой юбки.

Скульптура установлена на входе в спортивный городок с целью пропаганды спорта и здорового образа жизни среди осуждённых. Как отмечает руководство ЛИУ-10, появление монумента уже способствовало увеличению количества желающих заняться спортом в учреждении.



Напомним, в январе 2016 года осуждённые омской исправительной колонии № 7 сняли юмористический видеоролик в стиле киножурнала «Ералаш», в котором, по сюжету, один из заключённых начинает хулиганить, бросая снежки в прохожих, после чего трое пострадавших ловят хулигана и наказывают его.