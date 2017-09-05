Омский суд вынес приговор бывшему главному бухгалтеру районной газеты

Бывший главный бухгалтер омской газеты «Наша Иртышская правда» в Омской области похитила у коллег свыше 380 тысяч рублей — как только её ребёнку исполнится 14 лет, женщина сядет в тюрьму, узнал 5 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры.

Главный бухгалтер омской газеты перечисляла на свой счёт командировочные и премии коллег. Служебная проверка выявила нарушение, после этого женщину уволили.

В ходе следствия было установлено, что с января 2016 года по апрель 2017 года обвиняемая перевела на свой счёт командировочные сотрудников издания, общая сумма составила 280 тысяч рублей. Кроме того, с мая по ноябрь 2016 года главный бухгалтер присвоила себе 80 тысяч рублей из премиального фонда.

Обвиняемая признала свою вину, раскаялась в содеянном и полностью возместила ущерб.

Большереченский районный суд Омской области вынес приговор в отношении бывшего главного бухгалтера газеты «Наша Иртышская правда». 42-летняя женщина была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Суд назначил ей наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Исполнение приговора отсрочено до 2020 года, на этот момент её ребёнку исполнится 14 лет. На данный момент приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в июле стало известно, что бухгалтер новосибирской школы предстанет перед судом.