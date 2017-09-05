 

Роскомнадзор запретит ролик кемеровских блогеров о миллиардере Тинькове и его банке

 5 сентября, 08:45
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Роскомнадзор запретит ролик кемеровских блогеров о миллиардере Тинькове и его банке
Фото с сайта globallookpress.com

Роскомнадзор внесёт в реестр запрещённых сайтов видео с YouTube-канала Nemagia, посвящённое «Тинькофф банку» и Олегу Тинькову; кемеровский суд обязал авторов удалить ролик и запретил им загружать его на своём или новом канале, узнал корреспондент Сиб.фм 5 сентября из сообщения портала tjournal.ru.

«В постановлении Кемеровского центрального районного суда указано, что Роскомнадзор будет пресекать попытки блогеров Nemagia распространить ролик на YouTube», — говорится в публикации.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский пояснил, что блокировка ролика будет происходить по стандартной процедуре: ведомство внесёт адрес видео в реестр запрещённых сайтов, а в Google (владеет YouTube) направит уведомление о полученном решении суда.

В начале августа на канале Nemagia появился ролик о «разоблачении» Олега Тинькова. За несколько дней ролик посмотрело порядка 2 млн человек. «Тинькофф банк» 24 августа подал в суд на авторов канала Nemagia за ущерб, нанесённый деловой репутации компании «недобросовестным поведением блогеров».

Авторы скандального ролика — жители Кемерова Михаил Печерский и Алексей Псковитин. Олег Тиньков — их земляк: владелец «Тинькофф банка» родился на Кузбассе, в посёлке Полысаево.

Напомним, что в сентябре 2016 года томскому телеканалу пришлось просить справки у всех посольств мира из-за Роскомнадзора.

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