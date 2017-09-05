 

«Русфонд» предупредил о мошенниках на улицах Новосибирска

 5 сентября, 12:21
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«Русфонд» предупредил о мошенниках на улицах Новосибирска
Фото с сайта globallookpress.com

Руководитель новосибирского бюро «Русфонд» предупредила жителей города о мошенниках, собирающих деньги под видом благотворительности, узнал корреспондент Сиб.фм 5 сентября из публикации на странице Екатерины Кузнецовой в соцсети Facebook.

Руководитель местного бюро «Российского фонда помощи» Екатерина Кузнецова сообщила, что собирающие на улицах Новосибирска деньги от имени фонда не имеют отношения к организации, поскольку она уличным сбором денег не занимается.

«Друзья, внимание!!! В Новосибирске — на площади Калинина, на улице Ленина, в Центральном парке и других бойких местах ходят люди с прозрачными коробочками и собирают деньги „Русфонду“. Будьте бдительны! Они не имеют никакого отношения ни к „Русфонду“, ни к благотворительности вообще. Это мошенники! „Русфонд“ деньги на улицах не собирает!», — написала в сообщении Кузнецова.

Она также просит сообщать о таких случаях, фотографировать людей, собирающих пожертвования от имени «Русфонда».

«И пожалуйста, сообщайте о таких случаях мне — буду приезжать с полицией. Фотографируйте этих людей, присылайте фото мне. Будем стараться наказать преступников», — написала Кузнецова.

Напомним, что в сентябре 2015 года в Новосибирске открылся второй благотворительный магазин.

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