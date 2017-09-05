Томские учёные «научат» макрофаги подавлять рост опухоли

Учёные из Томска совместно с зарубежными коллегами разрабатывают новый подход к лечению онкологических заболеваний; его суть в том, чтобы «научить» клетки из микроокружения опухоли препятствовать её росту, узнал корреспондент Сиб.фм 5 сентября из сообщения пресс-службы Томского государственного университета.

В проекте приняли участие учёные из ТГУ, Томского национально-исследовательского медицинского центра, Гейдельбергского университета и Латвийского биомедицинского исследовательского центра.

По сообщению пресс-службы, стандартная терапия направлена только на уничтожение злокачественных клеток. Она часто не приводит к регрессии опухоли и прекращению метастазирования, что влечёт за собой неблагоприятный исход.

Авторы проекта решили искать новый способ лечения онкозаболеваний. В его основе лежит идея воздействия на микроокружение опухолевых клеток, которое может способствовать либо препятствовать прогрессии злокачественного новообразования.

«Одними из ключевых элементов регуляции микроокружения опухоли являются макрофаги. Опухолевые клетки способны программировать их на взаимодействие, в таком случае макрофаги „работают“ на поддержание прогрессии опухоли. Однако потенциально эти клетки обладают всеми необходимыми функциями, чтобы препятствовать росту новообразования и его способности к метастазированию. Нужно только найти способ их „включить“», — рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории трансляционной клеточной и молекулярной биомедицины ТГУ Надежда Чердынцева.

В качестве инструмента воздействия на макрофаги учёные намерены использовать хитиназоподобный белок, который они открыли ранее. Он подавляет способность макрофагов помогать опухоли расти. Доставлять его в будут с помощью инактивированного альфа-вируса, который умеет находить заданную цель.

Использовать новый метод можно будет как самостоятельно, так и в комбинации с химиотерапией. Планируется, что он будет разработан и пройдёт доклинические испытания до конца 2018 года.

Напомним, что в августе 2017 года учёные из Новосибирска создали прототип вакцины от рака.