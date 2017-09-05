Томский завод будет поставлять трубы с нового производства для «Силы Сибири»

Томский электромеханический завод (ТЭМЗ) открыл новое производство по выпуску трубопроводной арматуры, в этот проект «Газпром» вложил около 1,5 млрд рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 5 сентября из сообщения пресс-службы регионального правительства.

Новое производство открыли врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

В этот инвестпроект газовая компания вложила около 1,5 млрд рублей, он реализован в рамках одного из первых в России специальных инвестиционных контрактов между Министерством промышленности и торговли РФ, администрацией Томской области и производственниками.

«Менее чем за год ТЭМЗ построил производство мирового уровня для замещения импортной продукции на газотранспортных объектах „Газпрома“. Технологически этот проект реализован совместно с предприятием „Газпром трансгаз Томск“, и новое оборудование ТЭМЗа газовики будут применять при эксплуатации магистрального газопровода „Сила Сибири“», — говорится в сообщении.

Алексей Миллер отметил, что сегодня газовая компания обеспечивает 95 % потребности в технологическом оборудовании (а в трубопроводной системе — 100 %) за счёт российского производства.

Напомним, в марте 2015 года стало известно, что Россия отложит строительство газопровода «Сила Сибири», чтобы завершить «Алтай».