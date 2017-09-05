Три человека погибли на красноярской трассе из-за столкновения автомобиля с лосём

Семья из Волгограда попала в ДТП на трассе под Красноярском — автомобиль сбил внезапно выбежавшего на дорогу лося, а затем выехал на встречную полосу, в результате три человека погибли, двое получили травмы, узнал корреспондент Сиб.фм 5 сентября из сообщения УГИБДД по региону.

Авария произошла в вечернее время на 982-м километре трассы Р-255 «Сибирь». Семья из пяти человек возвращалась домой с отдыха в Иркутской области. Отъехав от города Канска, 32-летний водитель автомобиля «Лада-2114» не сумел избежать столковения с выбежавшим из леса лосём. От удара животное погибло, а машину отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком Hino.

В результате аварии водитель «Лады», двое его пассажиров — 34-летняя женщина и четырёхлетний ребенок — от полученных травм скончались на месте происшествия. Ещё двое пассажиров отечественного автомобиля в возрасте 22 и 11 лет с различными травмами доставлены в больницу. На месте происшествия автоинспекторами было установлено, что погибший малолетний пассажир находился на руках у матери на заднем пассажирском сиденье. По предварительным данным, ремнём безопасности был пристёгнут только водитель.

По словам руководителя краевой Госавтоинспекции Алексея Членова, с начала года на территории региона зарегистрировано около 200 ДТП, связанных с наездами на животных, в том числе и на диких. В результате таких аварий четыре человека погибли, девять пострадали.

По данным регионального министерства экологии, в крае за последние три года значительно выросла численность копытных животных, в том числе лосей. Нередки стали случаи появления этих животных в нетипичных местах, таких как жилые посёлки, краевые и федеральные трассы.

Напомним, в июне 2015 года в Новосибирске водитель Honda Accord насмерть сбил лося, прыгнувшего на капот автомобиля.