 

Житель Кемерова связал и увёз в кузове автомобиля похитителя поросёнка

 5 сентября, 07:45
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Житель Кемерова связал и увёз в кузове автомобиля похитителя поросёнка
Фото с сайта pixabay.com

Полицейские в Кемерове задержали местного жителя, который связал похитителя поросёнка, чтобы отвезти его в кузове автомобиля в полицию; по пути мужчина выпал, узнал корреспондент Сиб.фм 5 сентября из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

В дежурную часть полиции позвонила жительница частного сектора микрорайона «Южный». Женщина сообщила полицейским, что неизвестный мужчина связал её соседа и погрузил в кузов пикапа.

«Сотрудники ГИБДД задержали водителя. Он рассказал полицейским, что мужчина, находящийся в кузове, пытался похитить его поросёнка. Посчитав, что такое деяние нельзя оставлять безнаказанным, он „задержал“ несостоявшегося скотокрада, связал его и повёз в отдел полиции», — говорится в сообщении.

По пути 39-летний пострадавший выпал из кузова, получив переломы, многочисленные ушибы и ссадины. Полицейские вызвали скорую помощь для него, а 52-летнего хозяина поросёнка доставили в отдел полиции.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Максимальное наказание по этой статье — восемь лет лишения свободы.

Напомним, что в августе 2017 года в посёлке Чернышевске Забайкальского края сотрудники полиции задержали местных жителей, обокравших цирковую труппу из Кемеровской области.

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