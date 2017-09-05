Житель Новосибирска предложил на «Авито» искусственный клапан сердца

Житель Новосибирска решил продать на «Авито» сердечный клапан — он уверен, что раритетный протез может заинтересовать коллекционеров редкостей, узнал 5 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте бесплатных объявлений «Авито».

Сердечный клапан появился на новосибирском «Авито» специально для коллекционеров редких вещей. Цена раритета — 250 тысяч рублей.

«Продам коллекционерам необычайно редких вещей, — указал в объявлении продавец по имени Константин. — Искусственный клапан сердца „Эмикс“. Представляет собой малогабаритный механический клапан сердца с поворотным диском. Является раритетом, такой уже нигде не достать. Предназначался для искусственного протезирования поражённых клапанов сердца».

Продавец уверяет, что клапан является новым и ни разу не использовался по назначению. Кроме того, у автора объявления в запасе есть второй клапан похожей модели — «Эмикс Н».

Напомним, в августе житель Новосибирска предложил на «Авито» копию очков легендарного музыканта Джона Леннона.