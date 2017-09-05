Жительница Кузбасса предстанет перед судом после смерти внука в ванной

В Кемеровской области перед судом предстанет 45-летняя жительница города Киселёвска, обвиняемая в смерти собственного малолетнего внука, утонувшего в ванне, узнал корреспондент Сиб.фм 5 сентбяря из сообщения регионального следкома.

Трагедия произошла в мае: женщина поместила восьмимесячного внука в специальное приспособление для купания и оставила его в ванне, наполненной водой. На несколько минут она вышла из ванной комнаты, а как только вернулась, обнаружила, что ребёнок выпал из крепления в воду и не подаёт признаков жизни.

Женщина тут же вызвала скорую помощь и до прибытия медиков пыталась спасти захлебнувшегося ребёнка самостоятельно. Приехавшие на вызов врачи констатировали смерть младенца.

В ходе расследования обстоятельств гибели ребёнка выяснилось, что в семье без отца воспитывалось четверо детей. Их мать в день трагического происшествия употребляла спиртные напитки. По решению надзорных органов дети были изъяты из семьи и помещены в приют, решается вопрос о лишении их матери родительских прав.

В отношении бабушки погибшего ребёнка было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Максимальная санкция статьи — два года лишения свободы. Расследование в данный момент завершено, дело передано в суд.



Напомним, в конце августа новосибирским спасателям пришлось вскрыть дверь в квартире, где оставшийся без взрослых полуторагодовалый ребёнок залил пол водой из крана в ванной.