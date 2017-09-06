Археологи раскопали средневековый город и древнее поселение под ним в Красноярском крае

На севере Красноярского края археологи раскопали средневековое Чермянское городище и остатки раннего поселения, которое существовало на тысячелетие раньше, узнал корреспондент Сиб.фм 6 сентября из сообщения информационного агентства ТАСС.

Предположительно городище принадлежало племени, жившему в конце первого и начале второго тысячелетия нашей эры.

«Завершили раскопки на Чермянском городище на левом берегу Енисея, что неподалёку от Енисейска. Смогли найти проход в него, воротами это называть сложно. Под ним остатки древнего жилища — получается, что средневековое городище было построено на месте посёлка, который существовал тут на тысячу лет раньше. Кроме того, рядом нашли погребение, есть надежды, что речь идёт не об одном захоронении, а о целом могильнике», — прокомментировал находку научный сотрудник отдела археологии и этнографии Красноярского краеведческого музея Сергей Фокин.

Исследователи вскрыли центральную часть городища, там они нашли следы более 30 древних жилищ. В них обнаружены железные ножи, напильники и другие металлические предметы. Предположительно, городище принадлежало одному из енисейскоязычных племён.

Найденное жилище отнесено учёными к шилкинской культуре, чьи представители были коренными жителями местной тайги, но находились под сильным влиянием тагарцев и входили в ареал скифо-сибирской культуры.

Напомним, что в сентябре 2017 года археологи Иркутского национального исследовательского технического университета обнаружили остатки жилища древнего человека во время экспедиции в Бодайбинский район области.