Цены на электроэнергию в Туве снизятся за счёт её транзита в Монголию
6 сентября, 15:28
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Глава Республики Тывы на Восточном экономическом форуме заявил, что транзит электроэнергии в Монголию позволит снизить цены на электричество для потребителей республики, узнал 6 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства ТАСС.
Глава Тувы Шолбан Кара-оол рассказал о преимуществах транзита электроэнергии через республику на круглом столе «Россия — Монголия» в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
«Переток энергии между Россией, Монголией, Китаем и прохождение этих линий через Туву из Саяно-Шушенского энергетического узла даст Туве удешевление цен на электроэнергию для потребителей республики. Более безопасную и устойчивую сеть энергоснабжения», — цитирует агентство главу республики.
Предложение сделать Туву транзитным регионом для экспорта электроэнергии в Азию начало обсуждаться на региональном уровне в феврале 2017 года. Компания «Россети» предложила поставлять в Монголию электроэнергию от крупных сибирских поставщиков.
Напомним, в феврале тувинский посёлок получит электричество после нескольких лет жизни без света.