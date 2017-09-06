Цены на электроэнергию в Туве снизятся за счёт её транзита в Монголию

Глава Республики Тывы на Восточном экономическом форуме заявил, что транзит электроэнергии в Монголию позволит снизить цены на электричество для потребителей республики, узнал 6 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства ТАСС.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол рассказал о преимуществах транзита электроэнергии через республику на круглом столе «Россия — Монголия» в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Переток энергии между Россией, Монголией, Китаем и прохождение этих линий через Туву из Саяно-Шушенского энергетического узла даст Туве удешевление цен на электроэнергию для потребителей республики. Более безопасную и устойчивую сеть энергоснабжения», — цитирует агентство главу республики.

Предложение сделать Туву транзитным регионом для экспорта электроэнергии в Азию начало обсуждаться на региональном уровне в феврале 2017 года. Компания «Россети» предложила поставлять в Монголию электроэнергию от крупных сибирских поставщиков.

Напомним, в феврале тувинский посёлок получит электричество после нескольких лет жизни без света.