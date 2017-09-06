Читинские полицейские раскрыли давний разбой и нашли 10 единиц огнестрельного оружия

В Чите сотрудники уголовного розыска раскрыли разбойное нападение на предпринимателя, совершённое почти пять лет назад, и нашли арсенал злоумышленников, узнал корреспондент Сиб.фм 6 сентября из сообщения пресс-службы МВД по Забайкальскому краю.

По версии следствия, в декабре 2012 года в Чите неизвестные в масках ворвались в помещение базы, ранили предпринимателя и похитили у него 6 млн рублей. В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили причастность к разбою участников организованной группы под руководством ранее судимого мужчины 1972 года рождения.

Полицейские совместно со следователями регионального УСК обнаружили несколько схронов с оружием.

«У подозреваемых изъято свыше 10 единиц огнестрельного оружия, в числе которых три автомата, пистолет-пулемёт, пять пистолетов, в том числе снаряжённых устройством для бесшумной стрельбы. Установлено, что ранее эти боеприпасы находились на вооружении одной из организованных преступных групп», — говорится в сообщении.

Следователи также установили причастность участников организованной группы к серии тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых покушение на убийство предпринимателя в 2010 году.

Лидер и участники группировки арестованы. Правоохранители проводят оперативные мероприятия, устанавливая все эпизоды их незаконной деятельности.

Напомним, что в декабре 2016 года полицейские обнаружили у жителя Кузбасса арсенал оружия времён Гражданской войны.