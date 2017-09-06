 

Два новосибирских вуза вошли в престижный мировой рейтинг

 6 сентября, 09:19
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Два новосибирских вуза вошли в престижный мировой рейтинг
Фото с сайта nsu.ru

Новосибирские вузы НГУ и НГТУ вошли в рейтинг ведущих университетов мира — Times Higher Education World University Ranking 2018, узнал 6 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы НГТУ.

Два новосибирских вуза вошли в рейтинг лучших университетов мира, рейтинг основан на методике британского издания Times Higher Education.

НГУ занял в рейтинге Times Higher Education World University Ranking 2018 позицию между 401–500 местами, НГТУ оказался немного ниже — группа 801–1000.

Всего в рейтинг вошли 1 102 лучших университета мира, в их состав включены 27 российских вузов. Ещё одним сибирским университетом, получившим признание экспертов, стал Томский политехнический университет — его позиция выше новосибирских вузов: 301–350.

Вузы оценивались по 13 показателям, в числе которых образовательная, научная и международная деятельность, цитируемость научных публикаций сотрудников университета, а также объём финансирования исследовательской деятельности.

Напомним, в середине июля команда НГТУ обошла НГУ в борьбе за звание самого творческого вуза Новосибирска.

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