 

Молодёжный фестиваль кино представит лучшие кинокартины новосибирскому зрителю

 6 сентября, 17:34
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Молодёжный фестиваль кино представит лучшие кинокартины новосибирскому зрителю
Фото пресс-службы кинозала «Синема»

Фестиваль «Russian Elementary Cinema» [REC] пройдёт в Новосибирске в сентябре — кроме кинопоказов гостей ждут творческие встречи и семинары, узнал 6 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы кинозала «Синема».

X Молодёжный кинофестиваль «Russian Elementary Cinema» [REC] будет проходить в кинозале «Синема» с 8 по 14 сентября.

На открытии фестиваля зрители смогут увидеть работы лауреатов фестивалей короткого метра. Конкурсную программу фестиваля составят лучшие фильмы молодых российских кинематографистов, созданные за последний год.

Несколько премьер зрители увидят вне конкурсной программы, в частности романтическую комедию «Из Уфы с любовью» (режиссёр Айнур Аскаров). Кроме того, новинки крупнейшего европейского молодёжного кинофестиваля привезла представитель организации по международному продвижению немецкого документального кино «German Documentaries» в Восточной Европе Ира Корманнсхаус (Франкфурт).

Специальные гости кинофестиваля проведут открытые творческие встречи и расскажут о том, как реализовать успешные кинопроекты в России. В качестве гостей приглашены исполнительный директор Молодёжного центра Союза кинематографистов РФ Дмитрий Якунин и актёр, режиссёр и продюсер Алексей Петрухин («Бригада-2: Наследник», «Вий 3D», «Училка»).

В рамках фестиваля пройдёт ряд бесплатных семинаров о киноиндустрии. Спикеры расскажут об особенностях российского краудфандинга, взаимодействии с федеральными киностудиями, а также о продвижении дебютного кино на всероссийском и европейском уровне.

В завершении кинофестиваля писатель, поэт и драматург Денис Осокин проведёт открытый мастер-класс для начинающих авторов «Литература и кинематограф: языковые и стилистические особенности литературных текстов и киносценариев».

Напомним, в конце августа южнокорейская кинолента о насилии в семье стала победителем Канского фестиваля.

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