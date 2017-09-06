 

Юбилейная бизнес-конференция «Груша» пройдёт в Новосибирске

 6 сентября, 09:03
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Юбилейная бизнес-конференция «Груша» пройдёт в Новосибирске
Фото предоставлено организаторами

Юбилейная конференция специалистов в сфере маркетинга и PR «Груша» пройдёт 28 октября в новосибирском Экспоцентре, узнал корреспондент Сиб.фм 5 сентября из сообщения организаторов.

28 октября в международном выставочном комплексе «Новосибирский Экспоцентр» российские профессионалы в области коммуникаций поделятся кейсами о продвижении товаров, услуг и идей в различных сферах бизнеса.

На конференцию съедутся профессиональные PR-менеджеры, маркетологи, бренд-менеджеры, руководители отделов и бизнесмены.

«Груша» пройдёт в пятый раз. Спикерами выступят Дмитрий Колодин (PornHub, Aviasales), Ольга Павлова («Собака Павлова»), Оксана Силантьева (Silamedia), Олеся Бессонова-Стыскина (Альфа-Банк) и другие.

Организаторы сделали удобную навигацию, чтобы слушателям было удобнее выбрать выступление, которое они хотят посетить. Стоимость участия в пятой конференции — 5555 рублей.

«Мы планируем собрать под одной крышей до тысячи участников, впервые делаем большую выставку партнёров и настаиваем грушевую наливочку для вечернего A la Grush. Главное — нам пять лет, а значит, будем принимать поздравления, дарить подарки и есть именинный торт» — рассказал организатор конференции Евгений Васильков.

Напомним, что в сентябре 2016 года участники конференции «Груша» прослушали доклады об антикризисных коммуникациях, ситуативном маркетинге, работе с блогерами, экспертном контенте и маркетинге франшиз.

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