 

Кемеровская мэрия сохранит найденную при ремонте брусчатку прошлого века

 6 сентября, 12:56
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Кемеровская мэрия сохранит найденную при ремонте брусчатку прошлого века
Фото с сайта kemerovo.ru

Глава города Кемерова распорядился разработать архитектурный проект для сохранения брусчатки прошлого века, которая была найдена во время ремонта дороги, узнал корреспондент Сиб.фм 6 сентября из сообщения пресс-службы мэрии города.

Мэр города Кемерова Илья Середюк приказал прекратить дорожные работы в месте, где была обнаружена брусчатка прошлого века, и разработать проект по её сохранению.

«Такая находка для нас — большая редкость, она очень ценна. Я дал поручение разработать концепцию и архитектурный проект для сохранения этой брусчатки», — сообщил Илья Середюк.

По сообщению информационного агенства «Интерфакс», предположительно брусчатка в районе набережной у сквера «Орбита» была уложена в период с 1934 по 1937 годы.

Ремонтно-строительные работы в этом месте приостановлены. Будет решено, останется одна полоса или создана пешеходная зона. Власти планируют открыть её к 100-летнему юбилею столицы Кузбасса.

Напомним, что в мае 2017 года пойманная за кражей брусчатки женщина в Иркутске сослалась на цыганскую кровь.

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