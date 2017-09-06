Кемеровская мэрия сохранит найденную при ремонте брусчатку прошлого века

Глава города Кемерова распорядился разработать архитектурный проект для сохранения брусчатки прошлого века, которая была найдена во время ремонта дороги, узнал корреспондент Сиб.фм 6 сентября из сообщения пресс-службы мэрии города.

Мэр города Кемерова Илья Середюк приказал прекратить дорожные работы в месте, где была обнаружена брусчатка прошлого века, и разработать проект по её сохранению.

«Такая находка для нас — большая редкость, она очень ценна. Я дал поручение разработать концепцию и архитектурный проект для сохранения этой брусчатки», — сообщил Илья Середюк.

По сообщению информационного агенства «Интерфакс», предположительно брусчатка в районе набережной у сквера «Орбита» была уложена в период с 1934 по 1937 годы.

Ремонтно-строительные работы в этом месте приостановлены. Будет решено, останется одна полоса или создана пешеходная зона. Власти планируют открыть её к 100-летнему юбилею столицы Кузбасса.

Напомним, что в мае 2017 года пойманная за кражей брусчатки женщина в Иркутске сослалась на цыганскую кровь.