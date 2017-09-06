 

Хакасия будет менять уголь на камчатского лосося

 6 сентября, 18:43
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Хакасия будет менять уголь на камчатского лосося
Фото с сайта globallookpress.com

Глава Хакасии Виктор Зимин в рамках Восточного экономического форума подписал соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с губернатором Камчатского края, узнал 6 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы главы региона.

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин сообщил, что край заинтересован в поставках угля и мяса из Хакасии, в ответ он готов снабжать республику недорогими морепродуктами.

Помимо торгово-экономического сотрудничества главы регионов договорились о научно-техническом, социально-культурном и гуманитарном взаимодействии.

«Двум субъектам есть что предложить друг другу не только в экономической, но и в культурной сфере», — подчеркнул глава Хакасии Виктор Зимин. — Всё зависит не от расстояния, а от взаимоотношений".

Подписание документа состоялось в рамках III Восточного экономического форума на острове Русском.

Напомним, в конце августа стало известно, что уникальный для Сибири форелевый завод откроется в Кузбассе.

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