Коллеги предложили новосибирскому депутату Титкову извиниться за инцидент на штрафстоянке

На заседании комиссии по этике новосибирского заксобрания парламентарии решили, что их коллега Сергей Титков нарушил Правила депутатской этики во время инцидента на штрафстоянке, куда забрали его внедорожник, и рекомендовали депутату принести публичные извинения, узнал корреспондент Сиб.фм 6 сентября из сообщения пресс-службы регионального парламента.

Комиссия по вопросам статуса депутата и депутатской этики рекомендовала заксобранию вынести депутату Сергею Титкову предупреждение о недопустимости нарушения правил депутатской этики, а также рекомендовала ему принести публичные извинения «по факту своих действий, ставших предметом громкого публичного обсуждения».

«В региональный парламент на имя председателя комиссии по вопросам статуса депутата и депутатской этики Валерия Ильенко 31 августа 2017 года поступило обращение общественника Евгения Митрофанова о необходимости дать оценку действиям депутата Законодательного собрания Сергея Титкова в связи с инцидентом на штрафстоянке ООО „ГАПП-9“, что следует из видеоролика, опубликованного на различных новостных сайтах», — говорится в сообщении.

На опубликованном в интернете ролике депутат Титков нецензурно ругает работников ООО «ГАПП-9» из-за того, что его автомобиль марки Toyota Land Cruiser забрали на штрафстоянку, и угрожает позвонить начальнику областной ГИБДД Сергею Штельмаху.

«Я действительно сожалею о случившемся, считаю, что не прав по форме выражения захлестнувших меня эмоций, — приводит пресс-служба слова Сергея Титкова, сказанные на заседании комиссии. — В подобной ситуации оказываются сотни и тысячи людей, испытывающие стресс, когда автомобиля нет на месте парковки. Тем более, когда чувствуешь, что, как в моём случае, это спорный момент, поскольку знаков не было и движению автомобиль не препятствовал. Но главный момент, который привёл меня в неуравновешенное состояние, — это когда ровно через минуту ко мне подошёл человек, предложивший свои услуги по возврату автомобиля за определённую плату. Я приехал на стоянку, увидел лица этих людей, которые, как говорится, „при деле“, я не выдержал».

«Я с уважением отношусь к представителям общественности и их принципиальной позиции, — заметил по итогам комиссии Валерий Ильенко. — Но думаю, что подкованные в юридических тонкостях и разбирающиеся в законодательстве общественники, безусловно, знают, что отставка депутата возможна только в двух случаях: если депутат захочет сложить свои полномочия по собственному желанию или его отставку инициируют избиратели. А депутаты, — ни комиссия, ни законодательное собрание в целом, — такого решения принять не могут. Принести публичные извинения — это моё предложение в решение комиссии. Судя по сегодняшнему заседанию, это будет сделано».

Напомним, в апреле 2015 года стало известно, что художник, недовольный политикой мэра Новосибирска, предложил себя на пост депутата заксобрания.