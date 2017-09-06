Крышка открытого колодца повредила крышу и заднее стекло «Жигулей» в Новосибирске

Крышка люка выскочила из-под колеса движущегося автомобиля и упала на кузов «Жигулей» на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске, узнал корреспондент Сиб.фм 6 сентября из сообщения в группе «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте».

По сообщению в группе, авария произошла на улице Дуси Ковальчук в районе территории Сибирского государственного университета путей сообщения.

Крышка люка упала на «Жигули» после того, как выскочила из-под колеса ехавшего впереди автомобиля. Она разбила заднее стекло и оставила вмятину на крыше.

Напомним, что в августе 2017 года ураганный ветер с дождём и градом, прошедший 5 августа в пригороде Красноярска, сорвал крышу с одного из складских помещений в красноярском аэропорту Емельяново, в результате были повреждены около десятка припаркованных автомобилей.