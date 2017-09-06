 

Новосибирский агрохолдинг обещал не разрушать сложившийся в регионе рынок молока

 6 сентября, 11:49
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Новосибирский агрохолдинг обещал не разрушать сложившийся в регионе рынок молока
Фото предоставлено пресс-службой «Сибирской нивы»

Новосибирская компания «Сибирская нива» планирует значительно увеличить производство молока, но большую часть нового объёма агрохолдинг будет перерабатывать на своём сырзаводе, узнал корреспондент Сиб.фм 6 сентября из сообщения пресс-службы компании.

Президент группы компаний «ЭкоНива» (в которую входит «Сибирская нива») Штефан Дюрр в ходе пресс-тура сообщил журналистам, что агрохолдинг планирует увеличить производство молока со 120 до 220 тонн в сутки, но это не скажется на объёме и цене молока на рынке региона.

«Это могло бы случиться, если бы мы производили только молоко. Но мы создаём свою переработку для производства сыра, который планируем поставлять не только на российский, но и на европейский рынок, и в страны Азии, — сказал Штефан Дюрр. — Сыр можно производить здесь [в Маслянинском районе, — прим. Сиб.фм] по нормальной себестоимости, и я уверен, что он будет востребован».

Участвовавший в мероприятии председатель правления Национального союза производителей молока Андрей Даниленко отметил, что в России наблюдается дефицит молока.

«Россия не обеспечивает себя сырым молоком, и тот объём, который произведёт „ЭкоНива“ — а она работает в разных регионах страны — не закроет существенной части этого дефицита. Конкуренции по сырому молоку не может быть по определению. Чем больше его будет — тем лучше для населения, тем оно доступнее, — прокомментировал Даниленко. — До революции наша страна была экспортёром молочной продукции, наша задача — не только обеспечить себя, а ориентироваться на экспорт. Сыр — серьёзный экспортный продукт».

Ранее сообщалось, что «Сибирская нива» планирует построить в Маслянинском районе молокоперерабатывающий завод стоимостью в 6,5 млрд рублей. Предприятие будет выпускать около 60 тонн сыра в день. Начало строительства завода намечено на 2018 год.

Напомним, в сентябре 2015 года стало известно, что Сибирский НИИ сыроделия разработал аналог сыра моцарелла — алтареллу.

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