 

Новосибирский активист предложил снести автовокзал из-за неблагоустроенной территории

 6 сентября, 12:02
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Новосибирский активист предложил снести автовокзал из-за неблагоустроенной территории
Фото предоставлено организацией «Гражданский патруль»

Общественники потребовали привести территорию возле новосибирского автовокзала в порядок; они направили жалобы в Роспотребнадзор, МЧС и мэрию, узнал корреспондент Сиб.фм 6 сентября из сообщения общественного движения «Гражданский патруль».

Волонтёров общественного движения возмутили несанкционированная реклама на здании автовокзала, пожароопасные предметы на стройке, качество уборки в самом помещении и узкий тротуар снаружи.

«Вся территория автовокзала охвачена смрадом. А площади зданий, балок, мостов, заборов, дорожных знаков — всё сплошь оклеено несанкционированной рекламой. Единственное место, где вроде бы можно перевести дух — небольшой когда-то сквер, но он вырублен и запущен. На зелёном пятачке сегодня с десяток засохших пней и брошенные бетонные блоки», — говорится в сообщении.

Также активистам не нравятся необорудованные остановочные пункты для пассажиров, которые едут от автовокзала до аэропорта. Руководитель волонтёрского движения «Гражданский патруль» Ростислав Антонов предложил снести автовокзал, назвав его «памятником разгильдяйству мэрии».

«Я предлагаю этот автовокзал снести. Для города это самый оптимальный вариант. Этот уродец уничтожает весь архитектурный ансамбль старого города. А исходя из известных фактов истории его строительства, он является памятником разгильдяйству мэрии (это как минимум) и неэффективному расходованию средств», — сообщил Ростислав Антонов.

Напомним, что в марте 2017 года мэрия Новосибирска заявила о планах запустить новый автовокзал на месте бывшего вещевого рынка на Гусинобродском шоссе в 2018 году.

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