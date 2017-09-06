 

Новосибирский суд велел родителям убийцы Залесовой выплачивать компенсацию самим

 6 сентября, 14:56
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Новосибирский суд велел родителям убийцы Залесовой выплачивать компенсацию самим
Фото предоставлено Юлией Залесовой

В Новосибирске суд отказал родителям Марка Конькова, убившего 16-летнюю Карину Залесову, в том, чтобы с них сняли финансовые обязательства перед семьёй девочки, сообщил корреспонденту Сиб.фм 6 сентября адвокат Денис Садовский.

6 сентября Центральный районный суд Новосибирска рассмотрел заявление Игоря и Натальи Коньковых, родителей убийцы Карины Залесовой, о прекращении исполнительного производства по возмещению морального вреда размером свыше 2 млн рублей в отношении них. Таким образом они хотели снять с себя финансовые обязательства и полностью переложить их на сына.

В заявлении Коньковы опирались на часть 3 статьи 1074 Гражданского кодекса РФ, согласно которой обязательство по возмещению вреда законными представителями несовершеннолетнего осуждённого прекращается с момента достижения им 18 лет. 28 августа Марк Коньков отметил в новосибирской воспитательной колонии своё совершеннолетие.

«Суд отказал Коньковым в связи с тем, что в приговоре указана солидарная, а не субсидарная ответственность, — прокомментировал Денис Садовский. — Это означает, что они не освобождаются от ответственности, пока не выплатят компенсацию, а потом уже могут взыскать эту сумму с самого сына».

Юлия Залесова сообщила корреспонденту Сиб.фм, что сами Коньковы на судебное заседание не явились. Их интересы представляла адвокат Нохрина.

«После оглашения решения суда она начала кричать: „Я буду писать жалобу, поеду в Москву, это нарушение“», — рассказала Юлия Залесова.

23 февраля вступил в законную силу приговор в отношении Марка Конькова. Суд признал его виновным в убийстве 16-летней Карины Залесовой по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершённое с особой жестокостью») и приговорил к девяти годам лишения свободы с отбыванием в новосибирской воспитательной колонии.

Суд обязал родителей несовершеннолетнего осуждённого Игоря и Наталью Коньковых выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда размером 2 млн рублей и морального ущерба общей суммой 314 782 рубля.

Напомним, в августе новосибирские приставы объявляли в розыск Игоря Конькова, который уклонялся от выплаты компенсации семье Залесовых.

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