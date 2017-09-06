Омский избирком и зарубежный банк спермы использовали для рекламы изображения одних моделей

Избирательная комиссия Омской области использовала для предвыборных плакатов изображения людей с рекламы зарубежного банка спермы, узнал корреспондент Сиб.фм 6 сентября из сообщения в профиле члена Совета Федерации Антона Белякова в соцсети Facebook.

По сообщению члена Совета Федерации, омский избирком для рекламного банера, призывающего граждан прийти на выборы депутатов, использовал изображения моделей, которые участвовали в фотосессиях для рекламных буклетов зарубежного банка спермы.

Пресс-секретарь избирательной комиссии Омской области Наталья Ботвина рассказала, что в комиссии не знали об истории снимка. Разработкой баннеров занималась компания «Меркурий», которая купила изображения в фотобанке.

«К сожалению, не было возможности устроить фотосессию. Фотобанками и фотостоками пользуются многие компании, в этом нет ничего такого. Компания, которая занималась дизайном плакатов, купила фотографии молодого человека с бородой, что сейчас актуально, и девушки. Мы получили права на эти изображения», — рассказала Наталья Ботвина.

Напомним, что в сентябре 2017 года томская ЛДПР сняла клип-пародию на песню «Тает лёд» группы «Грибы».