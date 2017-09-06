Основатель «ВКонтакте» призвал подписчиков репостить видео кузбасских блогеров о банкире Тинькове

Основатель «ВКонтакте» и Telegram призвал подписчиков распространять видео блогеров Nemagia, в котором они «разоблачают» миллиардера Олега Тинькова и его банк, узнал корреспондент Сиб.фм 6 сентября из сообщения на личной странице Павла Дурова «ВКонтакте».

Павел Дуров призвал поддержать ролик кузбасских блогеров максимальным репостом.

«Роскомнадзор предписал заблокировать ролик „Немагии“ об опасностях кредитного рабства, где Михаил и Алексей рассказывают о граничащих с мошенничеством методах работы одного из банков. Можно соглашаться или не соглашаться с манерой подачи блогеров, но их право выражать своё мнение священно», — говорится в сообщении.

В августе 2017 года на канале Nemagia появился ролик о «разоблачении» Олега Тинькова. За несколько дней его посмотрели порядка двух миллионов человек.

«Тинькофф банк» 24 августа подал в суд на авторов канала Nemagia за ущерб, нанесённый деловой репутации компании «недобросовестным поведением блогеров».

Авторы скандального ролика — жители Кемерова Михаил Печерский и Алексей Псковитин. Олег Тиньков — их земляк: владелец «Тинькофф банка» родился на Кузбассе, в посёлке Полысаево.

Напомним, что в сентябре 2017 года Роскомнадзор внесёт в реестр запрещённых сайтов видео с YouTube-канала Nemagia, посвящённое «Тинькофф банку» и Олегу Тинькову; кемеровский суд обязал авторов удалить ролик и запретил им загружать его на своём или новом канале.