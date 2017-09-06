 

Пожарный-путешественник из Чехии навестил иркутских огнеборцев

 6 сентября, 11:53
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Пожарный-путешественник из Чехии навестил иркутских огнеборцев
Фото с сайта 38.mchs.gov.ru

Иркутские спасатели МЧС приняли в гостях чешского пожарного — он путешествует по миру и в каждом городе заходит к своим коллегам, узнал 6 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МЧС по Иркутской области.

Чешский пожарный Марек Балицки с начала лета путешествует на велосипеде по миру, он уже посетил Иран, Киргизию, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и теперь двигается по Сибири.

В Иркутской области молодой человек посетил Байкал и познакомился с сотрудниками МЧС, о которых видел репортаж по телевизору.

«То, как тушат леса с воздуха, а затем пожарный десант спускается с вертолёта на землю, я видел в выпуске международных новостей по телевизору. Это были иркутские пожарные. С тех пор я хотел увидеть этих людей и пожать им руку. У наших огнеборцев летательной техники нет», — цитирует пресс-служба Марека Балицки.

Пожарные провели для путешественника экскурсию, показали технику: современные и раритетные автомобили, катера и вездеходы. Особенно понравилось гостю водолазное оборудование и локации для тренировок — он признался, что увлечён дайвингом.

Путешественник продемонстрировал коллекцию отличительных знаков пожарных — шевронов — несколько десятков разноцветных лейблов украшают его футболку. Кроме того, он рассказал об особенностях работы чешских огнеборцев.

Балицки поделился, что дальше он планирует через Бурятию поехать в Монголию, а оттуда через Дальний Восток направится в Корею и Японию.

Напомним, в сентябре новосибирские байкеры отправились в кругосветное путешествие во имя дружбы народов.

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