Родители убийцы Залесовой хотят переложить на сына выплату 2 млн рублей семье девочки

Родители Марка Конькова, убийцы новосибирской школьницы Карины Залесовой, отказываются выплачивать компенсацию в размере 2 млн рублей семье девочки, переложив ответственность на сына, который теперь достиг совершеннолетия, рассказала корреспонденту Сиб.фм 6 сентября мать Карины Юлия Залесова.

6 сентября в 12:00 в Центральном районном суде начали рассматривать заявление Игоря и Натальи Коньковых, родителей убийцы Карины Залесовой, о прекращении исполнительного производства по возмещению морального вреда в отношении них.

23 февраля вступил в законную силу приговор в отношении Марка Конькова. Суд признал его виновным в убийстве 16-летней Карины Залесовой по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершённое с особой жестокостью») и приговорил к девяти годам лишения свободы с отбыванием в новосибирской воспитательной колонии.



Что не так в деле об убийстве Карины Залесовой

Суд обязал родителей несовершеннолетнего осуждённого Игоря и Наталью Коньковых выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда размером 2 млн рублей и морального ущерба общей суммой 314 782 рубля. 28 августа Марку Конькову исполнилось 18 лет.

«Они написали заявление, что по достижении совершеннолетия Марк теперь будет работать и возмещать долг собственнолично, — пояснила Юлия Залесова. — Я проконсультировалась с адвокатами — говорят, что, возможно, он (Игорь Коньков — прим. Сиб.фм) потому и скрывался от приставов, прятал оружие, на которое приставы должны были наложить арест, чтобы потянуть время до наступления совершеннолетия сына».

Адвокат Денис Садовский ознакомился с заявлением Коньковых и прокомментировал ситуацию корреспонденту Сиб.фм.

«В основании своего заявления они ссылаются на часть 3 статьи 1074 Гражданского кодекса РФ, согласно которой обязательство по возмещению вреда законными представителями осуждённого прекращается с момента достижения совершеннолетия, — сказал он.

— Они хотят снять с себя все финансовые обязательства за преступление, совершённое их сыном.

Суд может принять решение только о прекращении производства в отношении этих двух лиц, а в отношении осуждённого оно прекращаться не будет. Со всех его доходов должно производиться удержание той суммы, которую назначил суд. То, что Коньковы уклонялись от своего обязательства — в России стандартная практика любого должника. Утверждать это однозначно нельзя, но все признаки указывают на это».

28 августа 2015 года в доме новосибирского бизнесмена Игоря Конькова было обнаружено тело 16-летней Карины Залесовой, которой было нанесено не менее 25 ножевых ранений. В убийстве был обвинён 16-летний сын бизнесмена Марк Коньков, бывший друг девочки. Уголовное дело приобрело широкий общественный резонанс со стороны общественности и СМИ.

Напомним, в июле Залесовы выяснили, что новосибирские приставы не накладывали арест на имущество родственников убийцы и даже не объявляли Конькова-старшего в розыск, чтобы исполнить решение суда.