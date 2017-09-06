Ультрамарафонцы впервые поднимутся на высшую точку Новосибирской области

В Новосибирской области впервые пройдёт ультрамарафон Salair Ultra-Trail — участники забега преодолеют 64 километра и поднимутся на высшую точку региона, Пихтовый гребень, сообщила корреспонденту Сиб.фм 6 сентября организатор соревнований Ольга Новосёлова.

17 сентября участники ультрамарафона Salair Ultra-Trail будут преодолевать дистанции 64 и 32 км по живописному району Новосибирской области — Салаирскому кряжу. Для региона такой формат соревнований — в новинку. Бежать спортсмены будут по пересечённой местности, естественным и подготовленным тропам.

На дистанции 64 км перепад высот у бегунов составит 800 метров вверх и столько же вниз. В эту дистанцию включён забег на Пихтовый гребень высотой 494 метра, который является высшей точкой области.

Фото Ольги Беспаловой

«Этот забег — отличный пример трейлраннинга, то есть бега по пересечённой местности, вне городской среды, — рассказала Ольга Новосёлова. — Особенности его в том, что бежим по природным тропам, по разному рельефу, вдали от цивилизации. Само место можно считать диким. Рельеф там разный: леса, открытые поляны, несколько бродов — через небольшие речушки и ручьи».

Ольга Новосёлова отметила, что ранее по Салаирскому кряжу никто не бегал. В забеге примут участие любители бега уже с опытом трейлраннинга, поскольку для новичков эти дистанции могут стать слишком серьёзным испытанием.

Фото Ольги Беспаловой

«Большинство участников — из Новосибирска, но мы ждём гостей из других городов Сибири: Томска, Барнаула, Кемерова», — сказала Новосёлова.

Стартовать бегуны будут рядом с селом Лебедево Тогучинского района. Участникам нужно заранее зарегистрироваться на сайте организаторов до 10 сентября. А 16 сентября в областной научной библиотеке Новосибирска состоится выдача стартовых номеров, проверка обязательного снаряжения и брифинг для участников забега. Организаторы предоставят бегунам трансфер до стартовой поляны и обратно.

Напомним, 9 июня ультрамарафонец-путешественник Александр Капер забежал в Новосибирск, чтобы встретиться с любителями бега и немного передохнуть во время преодоления маршрута Москва — Пекин.