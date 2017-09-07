Администрация Омска запретила школьникам носить домашние обеды

Омский департамент образования призвал родителей не собирать школьникам обед с собой — это чревато отравлениями и инфекциями, узнал 7 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте администрации Омска.

Департамент образования Омска напомнил о санитарно-эпидемиологическом регламенте, согласно которому детям лучше воздержаться от домашних обедов в школе.

«Для предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений не допускается приносить в общеобразовательные учреждения блюда и кулинарные изделия из-за отсутствия условий для хранения и необходимого контроля за их качеством», — подчеркнули сотрудники ведомства.

Отныне школьники смогут питаться только в школьных столовых, которые должны обеспечить сбалансированный рацион. При этом стоимость питания на одного ученика не должна превышать 75 рублей в сутки. Так, стоимость горячих завтраков составит порядка 60 рублей, обедов — не выше 75 рублей в день.

Детям из малообеспеченных семей будет выделена социальная поддержка, чтобы обеспечить питание в размере 10 рублей в день на человека.

Напомним, в начале июня активисты нашли поддельную сгущёнку в столовой школы Новосибирской области.